Christiane Torloni deixa Rede Globo após quase 50 anos

A atriz Christiane Torloni anunciou sua saída da Rede Globo após 48 anos de trajetória na emissora. A novidade foi informada pela própria atriz em publicação no seu perfil do Instagram nesta segunda-feira, 1º.

Compartilhando um vídeo da sua participação no “The Masked Singer”, exibido no domingo, 31, na emissora carioca, a artista revelou: “E com esse momento divertidíssimo, eu encerro, com chave de ouro, a minha parceria com a TV Globo”.

Com quase 50 anos de carreira, a estreia de Christiane na Globo foi em 1976, na novela “Duas Vidas”, e sua primeira protagonista foi em 1978, na novela “Gina”. Relembrando sua passagem durante a “Era de Ouro” da TV, a atriz aproveitou para divulgar o lançamento da produção no streaming da Globoplay.