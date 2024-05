Como Nardoni, relembre outros réus que tiveram progressão de pena

Nardoni, que tem 45 anos, havia sido condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha e estava preso na Penitenciária II, em Tremembé, no interior de São Paulo. Ainda em Tremembé, mas no núcleo feminino Santa Maria Eufrásia Pelletier outras presas por crimes de repercussão nacional também cumprem pena no regime aberto.

No início desta semana, Alexandre Nardoni foi colocado em regime aberto e, dessa forma, poderá viver fora da cadeia, mas seguindo algumas regras. Este processo de regime aberto já foi posto em prática com diversos criminosos que foram condenados após crimes de grande repercussão .

Segundo seu pai, Isabella caiu "acidentalmente" do sexto andar do prédio onde morava com sua família. No entanto, para a Justiça, essa teoria é inválida, visto que após o exame de corpo de delito foram detectadas lesões que deveriam ter sido causadas por agressões.

Foi decretado então que a morte de Isabella Nardoni foi ocasionada por inúmeras agressões e, consequentemente, homicídio após ter sido arremessada do prédio.

As condenações aconteceram, e foi decretado que o homem deveria cumprir uma pena de 30 anos de prisão e sua esposa, 26. Em ambas as penas, o regime para o cumprimento era fechado. Antes mesmo de completar 10 anos de sua condenação, Alexandre já podia usufruir de saída temporária através de um regime semiaberto.

Em abril de 2024, o juiz José Loureiro Sobrinho apontou que Nardoni possui tempo para concessão do benefício e destacou o bom comportamento carcerário do detento, que foi confirmado pelas avaliações psiquiátricas e do presídio. Desta forma foi concedido ao detento o regime aberto.

Anna Carolina Jatobá, que trabalhou como costureira na penitenciária onde estava presa, conseguiu uma redução de sua pena. Em 2017, ela já havia conseguido uma introdução ao regime semiaberto e, desde então, era beneficiada com as saídas temporárias.