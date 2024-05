Susana Vieira relembra imitação e critica Dani Calabresa em livro

Em 2011, Dani Calabresa fez imitação da apresentação de Susana Vieira do 'Domingão com Faustão'

A atriz Susana Vieira relembrou um dos momentos mais “vergonhosos” de sua carreira. Em 2010, a artista de 81 anos de idade foi divulgar seu primeiro disco no palco do “Domingão do Faustão”, na Globo, quando foi convidada pelo apresentador a cantar a música “Per Amore”.

O momento foi relembrado pela atriz em sua biografia “Senhora do Meu Destino, A Biografia”, da Globo Livros. Na publicação organizada pelo autor Mauro Alencar, Susana revela que foi pega de surpresa por Fausto Silva para cantar ao vivo.

“Eu fui gravar um CD com músicas de novelas em que tinha trabalhado. Escolhi um repertório muito chique, mas entrei num processo de muita exaustão e fiquei rouca”, detalhou.