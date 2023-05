Susana Vieira ameaça e diz que irá processar quem a chamar de velha

"Vou processar a pessoa que me chamar de velha", afirma Susana Vieira; atriz reclamou sobre o preconceito contra pessoas de idade avançada

A atriz Susana Vieira afirmou que irá processar as pessoas que a chamarem de velha. A artista de 80 anos de idade compartilhou a decisão na manhã desta segunda-feira, 29, durante participação do programa “Encontro”, da TV Globo.

"Quero dizer que vou processar a pessoa que me chamar de velha. Eu fico muito ofendida. O maior insulto que já recebi foi terem me chamado de velha, 'você ainda está no ar, sua velha'", alertou Susana.

Conhecida por seus diversos papéis na televisão e por não se abalar pelas críticas, Susana Vieira, no entanto, não se conforma com o preconceito contra pessoas de idade avançada, conhecido como etarismo: "Eu me recuso a ser tachada de velha. Acho que é um preconceito igual chamar pessoas de cor pelos nomes que não são permitidos, ou igual a chamar de gorda”.

“No Brasil é pecado, você não pode envelhecer. Eu não senti o envelhecer porque estava atuando, faço teatro junto com TV, boto biquíni, adoro baile funk, arrumo namorado nos lugares que eu vou”, acrescentou.

Atualmente, Susana Vieira integra o elenco de "Terra e Paixão", nova novela das 21 horas, escrita por Walcyr Carrasco.

