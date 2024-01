Susana Vieira não sabe se seguirá atuando: 'Foi uma bela carreira’

Susana Vieira é uma das atrizes de maior sucesso do País e aos 81 anos afirmou estar feliz com tudo que conquistou

A artista também destacou que tudo que conquistou foi sozinha , de forma independente, e que se orgulha disso. “Não tem um tijolo que não foi do meu trabalho. Não tem um marido, um amante, um diretor da Globo, nada. Não tive. Sozinha, eu construí uma casa que eu amo, tenho quatro cachorrinhos que eu sustento, sete funcionários que me ajudam. Meu cabelo custa oito mil reais. Minha casa tem seis andares. Vocês acham que estou triste? Estou feliz!”, afirmou.

Já a respeito de relacionamentos, ela disse que sua vida amorosa é agitada, porém não pretende assumir um compromisso sério. “Não há necessidade de ter marido porque passamos dessa fase. Sou uma mulher livre e independente, me mantenho economicamente sozinha. Me separei, fiquei sozinha com meu filho. Não estava nem aí, fiz o que eu quis da minha vida”, concluiu.



Suzana começou sua carreira em 1962 e participou de novelas de sucessos que ficaram marcadas na vida dos brasileiros. É o caso de "Senhora do destino", "Por amor", "Mulheres de areia", "Elas por elas", "Cambalacho", "Guerra dos Sexos", "Fera Ferida" e sua última participação em novelas foi a personagem Cândida, nos primeiros capítulos de "Terra e Paixão".