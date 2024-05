Brunna Gonçalves faz cirurgia para diminuir testa: ‘Insegurança’

Em seu perfil do Instagram, a artista compartilhou: "Vocês sabem que sempre foi um grande sonho pra mim, porque eu tinha muita insegurança em relação à minha testa, eu não fazia vários penteados por conta dessa insegurança , e tinha alguns anos que eu estava pesquisando alguém que me passe confiança para eu fazer essa cirurgia".

Críticas nas redes sociais

A primeira foto eu mandei pra Lud antes de ir pro centro cirúrgico, com a marcação certinha pra vcs verem. Amei o resultado! pic.twitter.com/eIOMOuND0t — Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves) May 14, 2024

Ao compartilhar o resultado estético da cirurgia, a influenciadora recebeu muitas críticas de internautas, que apontavam o procedimento como “desnecessário” ou “fútil”.

Para essas afirmações, Brunna rebateu: "A partir do momento que me incomoda, não é besteira. Se eu olho no espelho e me sinto incomodada com o que tô vendo, vocês do outro lado não têm que dar opinião”.