Dona Déa Lúcia revela em tv aberta quanto Luciano Huck doou ao RS

Durante o “Domingão com Huck” deste domingo, 12, Dona Déa Lúcia expôs Luciano Huck, na edição do programa voltada à cobertura das tragédias no Rio Grande do Sul, devastado pelas chuvas.



A mãe de Paulo Gustavo pediu que o apresentador da rede Globo revelasse quanto doou para ajudar as vítimas do estado. Após Huck recusar comentar o valor, a humorista anunciou os detalhes da doação do artista no decorrer da transmissão.

“Quando que você doou?”, perguntou Dona Déa. “Quanto eu doei?”, respondeu o apresentador, aparentemente surpreso. “É, eu quero saber! Eu preciso saber disso”, justificou ela. “A senhora quer começar com fofoca, Dona Déa?”, reagiu o paulista.