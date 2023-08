Huck é criticado por doação ao Criança Esperança: 'Dinheiro de pinga'

O apresentador Luciano Huck foi criticado nas redes sociais após realizar a doação de R$ 10 mil para o programa social “Criança Esperança”, da Globo.

Durante a promoção do projeto no seu programa “Domingão com Huck”, no último domingo, 6, o apresentador pegou o celular e fez o pix da quantia.

"Não adianta eu pedir dinheiro dos outros de doação, se eu não der exemplo. Eu fiz pelo pix, no meu nome, uma doação de R$ 10 mil. Está doado, em nome da minha família, R$ 10 mil para o 'Criança Esperança', portanto, me sinto com as credenciais para te pedir também", disse Huck, mostrando no celular o comprovante da doação.

A doação gerou reações negativas nas redes sociais. Em um dos comentários, o telespectador afirma: “Isso é dinheiro de pinga pra ele. Tenho certeza que ele gastou muito mais pra mexer nos dentes”.