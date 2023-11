Mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia revela que está namorando

Déa Lúcia, mãe do comediante Paulo Gustavo, revelou no Domingão do Huck que está namorando

Déa Lúcia revelou que está namorando um “coroa maravilhoso”. Durante participação do “Domingão do Huck”, programa da Rede Globo, no domingo, 22, a mãe do comediante Paulo Gustavo compartilhou a novidade e surpreendeu os convidados de Luciano Huck.

"Tem que namorar direito. Eu tenho um namorado lindo, garota. Um coroa maravilhoso”, detalhou Déa após ser questionada por Juliette sobre sua vida pessoal.

A novidade do relacionamento chocou o apresentador do programa dominical, que é próximo da família do humorista falecido em abril de 2021.