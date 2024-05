Felipe Neto mobiliza resgate de cavalo ilhado em telhado no RS

Por meio de suas redes sociais, Felipe Neto criou uma mobilização para o resgate de cavalo ilhado em telhado no Rio Grande do Sul; o resgate está em curso

Felipe Neto se mobilizou nas redes sociais para realizar de um cavalo que ficou ilhado no telhado de uma casa em Canoas, no Rio Grande do Sul, devido à enchente do rio Guaíba. As imagens do animal se abrigando das águas foram gravadas pela GloboNews e viralizaram na internet nesta quarta-feira, 8.

Na madrugada desta quinta-feira, 9, o youtuber utilizou sua conta no X (Twitter) para declarar que disponibilizaria o necessário para o resgate de Caramelo, como foi nomeado o cavalo, e que estava em contato com uma pessoa para realizar a ação.

Em outra publicação, após ser respondida pela ativista animal que estava em contato, ele explicou que para salvar o animal precisaria de um helicóptero que conseguisse levantar 500 kg, o que não é possível com um comercial. “Quem tiver um, eu pago”, afirmou.