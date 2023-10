Ana Paula Renault descobre que namorado era casado: "Fui enganada"

A ex-BBB Ana Paula Renault descobriu que o próprio namorado era casado com outra mulher. A revelação foi feita nesta segunda-feira, 2, no perfil do Instagram dela, dividida entre três vídeos no feed da rede social. Segundo a jornalista, ela soube da outra relação após um descuido do homem, que deixou a aliança à mostra.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu descobri que meu namorado tem uma esposa. Sim, é isso mesmo”, começou o vídeo. No desabafo, a jornalista disse esperar que mulheres se unam e deixem de normalizar as traições dos parceiros.