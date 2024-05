Chuvas no RS: órgãos e entidades recebem arrecadações; veja como doar

Desde a última segunda-feira, 29, o Rio Grande do Sul está sendo atingido por fortes chuvas e temporais. Os transtornos que estão acontecendo na região gaúcha foram se intensificando com o passar dos dias. Até o momento, cerca de 781 mil pessoas já foram afetadas pelas chuvas, de acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil neste domingo, 5, às 12 horas.

Uma rede de solidariedade tem se mobilizado para apoiar o Rio Grande do Sul neste momento de crise ambiental. Alguns canais de doação foram estabelecidos por órgãos oficiais e entidades, como a Associação do Ministério Público do RS e a Redes de Bancos de Alimentos. As instituições organizam mutirões para transformar recursos em ações de assistências e solicitam doações nacionais e internacionais.

