Um homem, de 39 anos, foi preso na quarta-feira, 22, em Fortaleza, suspeito de cometer os crimes de perseguição e violência psicológica contra uma atleta de um time cearense, de 19 anos. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o suspeito perseguia a vítima há mais de um ano.

Em mensagens enviadas à vítima, o suspeito disse que sabia onde ela morava, os lugares que ela costumava frequentar e onde onde treinava. Ele chegou, inclusive, a ir presencialmente à igreja da qual a jovem é membro.

De acordo com os policiais, a mulher chegou a deixar de sair de casa por ter medo de ser abordada pelo suspeito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os investigadores conseguiram localizar o homem, que não tem antecedentes criminais, por meio dos dados das mensagens que indicavam de onde elas eram enviadas. No momento da captura, ele estava em casa e, após a prisão, confessou que perseguia a vítima há bem mais tempo do que ela sabia.

O homem foi levado ao 5º Distrito Policial, onde responderá pelos crimes de perseguição e violência psicológica. As investigações seguem sendo realizadas para saber se o suspeito perseguia outras pessoas.

Além disso, o celular de onde as mensagens eram enviadas foi apreendido.

Stalker é preso suspeito de perseguir atleta por mais de um ano (Foto: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará)



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

5º Distrito Policial: (85) 3101 2948



Sobre o assunto Fortaleza e RMF têm chuva com ventos fortes, raios e trovões na noite desta quarta

Jovem de 15 anos morre afogado na Praia de Iracema, em Fortaleza

Substância análoga à cocaína: mais de 10 kg são apreendidos nos Correios em Fortaleza

Fortaleza (CE): clima para amanhã; previsão do tempo quinta (23/03)

Bonecos de Judas com cabeças de Lula e Bolsonaro são vendidos em rotatória de Fortaleza

Tags