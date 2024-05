Amistoso de famosos tem confusão entre MC Hariel e Xurrasco

Jogo beneficente entre celebridades em São Paulo teve chute de Mc Hariel em 'Xurrasco' logo nos minutos iniciais do evento Crédito: Jogada 10

O jogo beneficente entre famosos, que ocorreu no estádio Canindé, em São Paulo, na noite da última terça-feira, 30, não teve início nada amigável. Isso porque houve uma confusão no “Duelo dos MCs”. O cantor Hariel deu um chute no influenciador digital conhecido como “Xurrasco”. No lance que gerou o atrito, o time de famosos do Rio de Janeiro havia aberto o placar com o artista RD. Em seguida, aos seis minutos da primeira etapa, Messão fez falta em Hariel, que caiu no gramado. Com isso, “Xurrasco” provocou o Mc da equipe de São Paulo ao abaixar e gritar próximo a ele. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Hariel demonstrou irritação, levantou-se e agrediu o influenciador carioca com um chute. Posteriormente a ser acertado, “Xurrasco” foi ao chão e iniciou uma discussão entre jogadores dos dois times.

A situação se agravou e foi necessária a intervenção de seguranças para apaziguar o episódio. A propósito, presentes na arquibancada também invadiram o campo, fato que retardou um pouco mais o retorno da partida. Por isso, policiais militares também tiveram que atuar na ocasião e houve o fim da confusão. Com isso, o árbitro do jogo deu amarelo tanto para Hariel como para “Xurrasco” e reiniciou o jogo beneficente depois de quase 20 minutos de paralisação. O time do Rio de Janeiro venceu por 2 a 0. Dessa forma, levou a melhor na revanche, já que no primeiro duelo, a equipe de São Paulo levou a melhor em solo carioca. Provocação de famoso após embate Depois da partida amistosa, o influenciador “Xurrasco” falou sobre o conflito. Demonstrou respeito ao cantor da equipe adversária, mas o alfinetou.