Wagner Moura coloca gringos para sambar em programa de TV nos EUA

Wagner falava com os apresentadores sobre a cultura brasileira e, com uma caixinha de fósforos, chegou a tocar um pouco para mostrar as batidas do samba: 'Essa é a batida do samba', diz.

Não satisfeito em estrelar, pela segunda semana seguida, o filme mais visto nos Estados Unidos, Wagner Moura ainda colocou os gringos para sambar. O baiano ensinou os apresentadores do programa The Talk, da rede CBS, como dançar ao estilo soteropolitano.

CRÍTICA| Com Wagner Moura, "Guerra Civil" coloca os EUA em conflito consigo

"É assim que dançamos na minha cidade natal, Salvador. No Rio as pessoas dançam de forma mais aberto [simulando com os braços abertos]. Em Salvador, [o samba] é miudinho", tenta explicar Wagner aos americanos, um pouco desajeitados ao tentar reproduzir os passos do baiano.

O Wagner Moura sambando em talk show americano. Isso mesmo, Waguinho, mostra pros gringos todo o seu molejo no samba pic.twitter.com/P7UwwuArJM

Wagner Moura no filme mais visto nos EUA

Wagner Moura estrela, ao lado de Kirsten Dunst (Homem-Aranha), o filme Guerra Civil, produção da A24 - a mesma do premiado no Oscar Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O filme estreou no último dia 12 nos cinemas americanos e é o mais visto desde o lançamento. O longa já arrecadou mais U$ 45,5 milhões nos EUA.