Silvio Santos muda de visual em visita a salão de beleza; confira

O apresentador Silvio Santos, 93, surpreendeu a internet em nova aparição com os cabelos pintados em um salão de beleza nesta quinta-feira, 1º. A mudança de visual gerou rumores sobre o retorno do empresário aos programas do SBT.

RELACIONADO | Musical de Silvio Santos é imersivo e sagaz ao fazer críticas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O filho do cabeleireiro Robson Jassa, conhecido por cuidar do cabelo de artistas do SBT, compartilhou a visita de Silvio Santos ao seu espaço de trabalho e mostrou o processo de tintura dos cabelos grisalhos do apresentador.