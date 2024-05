A Grande Conquista: quem saiu da primeira Zona de Risco

Dez vileiros se despediram da competição depois da votação do público; confira quem foi eliminado em A Grande Conquista 2

A segunda temporada do programa é dividida em duas fases. Na primeira delas, 100 participantes , entre famosos e anônimos, que compõe três casas: laranja, verde e azul. Todos estão em busca do prêmio de R$ 1 milhão.

Ao longo de 18 dias, além de participar de várias provas, os conquisteiros devem agradar o público para poder passar para a próxima etapa do reality. Apenas 20 pessoas vão para a segunda fase do jogo, que serão escolhidas pelo voto do público.



A Grande Conquista: onde assistir



A Grande Conquista é apresentado pela Ex-A Fazenda Rachel Sheherazade e vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos, às 23h.

É transmitido pela Rede Record e pelo serviço de streaming da emissora, o PlayPlus, em que o público tem acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.