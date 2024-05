Fã de MC Daniel vai à Justiça cobrar R$ 200 mil de rifa

Um fã do MC Daniel entrará com uma ação na Justiça contra ele após vencer uma rifa que foi anunciada pelo cantor, mas não receber o prêmio. As informações foram divulgadas pelo site Splash, do Uol.

Fã revelou que “ficou louca” quando descobriu que havia sido o vencedor do prêmio de R$ 200 mil. “Quase tive um treco do coração na hora que vi. Eu tentei entrar em contato com ele, tentei com a mãe dele, com a equipe, com todo mundo. Vi que não ia conseguir, aí decidi entrar com o processo”, contou.

Mas o seguidor acredita que o cantor foi usado por alguém mal-intencionado nesta situação. “[MC Daniel] é uma pessoa que aparenta ser muito boa. Porém, eu acho que o pessoal com quem ele se envolveu para fazer a rifa não era de boa-fé’, declarou.