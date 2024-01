Romário bate em carro milionário de MC Daniel e caso vira piada

"O filho da p*ta para na minha frente", reclamou Romário, campeão mundial pela Seleção em 1994. "Me desculpa, eu tô errado, eu não tenho Copa do Mundo. Tô errado, não tenho Copa", brincou o MC.

"Eu estava indo embora e encostaram no carro. Eu desço para falar com o cara...", explica MC Daniel. " Aí, sou eu ", aparece Romário, rindo.

O after da Anitta continua rendendo nas redes sociais. Desta vez, uma situação entre MC Daniel e Romário chamou atenção dos internautas após piadas do funkeiro que se divertiu após o ex-jogador encostar em seu carro de luxo no domingo, 21.

Veículo milionário

O carro de MC Daniel é um Porsche 911 preto, que custa até R$ 2,2 milhões dependendo do modelo. O veículo foi um presente dado a si mesmo no Natal de 2023. Apesar do alto valor, o funkeiro não pareceu de importar com os danos no veículo.

