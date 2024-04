Carol Barcellos deixa o programa 'Bom Dia, Brasil', da Globo

A apresentadora do quadro esportivo do programa "Bom Dia, Brasil" deixa o programa nesta quinta-feira, 11; Carol Barcellos irá focar nas Olimpíadas de Paris

Carol, entretanto, não sairá da emissora televisiva, sendo apenas realocada para uma outra função. Em seu lugar, a repórter Deborah Gales assumirá o papel na programação do "Bom Dia, Brasil".

Na manhã desta quinta-feira, 11, a jornalista Carol Barcellos anunciou que irá sair do "Bom Dia, Brasil", da Rede Globo . A apresentadora do quadro esportivo deixará o programa matutino a partir da próxima segunda-feira, 15.

Carol Barcellos irá focar nas Olimpíadas de Paris

Ao final do programa de hoje, 11, a comunicadora anunciou a sua saída. “A partir de segunda-feira, é a Débora Galles que estará com vocês aqui. Vou me dedicar a reportagens. Nesses próximos meses, o foco total é nas Olimpíadas."

"Vou sentir saudade, muito obrigada a toda equipe do 'Bom Dia Brasil'. Vou dar um jeito de estar por perto e vou preparar reportagens também para vocês. Espero trazer grandes histórias", acrescentou Carol.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp