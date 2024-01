Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casam um ano após noivado

O casal de atores estão juntos desde julho de 2022, após anunciarem o namoro . No final do ano passado, Larissa e André compartilharam a notícia do noivado durante uma viagem para Fernando de Noronha.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram no domingo, 17. A novidade foi confirmada pelo casal em publicação no Instagram nesta segunda-feira, 18.

A atriz Larissa Manoela comentou sobre a atual situação com os seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Após revelar detalhes sobre a relação com os familiares durante o Fantástico, programa da Rede Globo, a jovem de 22 anos de idade afirmou não ter mais contato com os pais.

“Atualmente, eu tenho zero contato com a família de sangue e acho que muito porque tudo aconteceu dessa maneira. Mas não foi por falta de busca ou de tentar ouvir essas pessoas, mas simplesmente porque a ruptura foi grande”, disse em entrevista à revista Glamour, lançada no dia 18 de outubro.

Noiva do também ator André Luiz Frambach, Larissa aproveitou para declarar que agora possui uma nova família, formada a partir de suas escolhas e que “são meus amigos, pessoas próximas”.

