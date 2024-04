Brasileiros fazem mutirão para ator de 'Todo Mundo Odeia o Chris'

Vincent Martela. ator de Todo Mundo Odeia o Chris, ganha mais de 2 milhões de seguidores após mutirão de brasileiros Crédito: Reprodução/Instagram @thevincentmartella

Vincent Martella, o Greg de "Todo Mundo Odeia o Chris", ultrapassou a marca de 4 milhões de seguidores no Instagram após um mutirão feito por fãs brasileiros. O objetivo da campanha era que ele superasse Tyler James Williams, o Chris, na quantidade. Antes do mutirão, Martella tinha menos de 1 milhão de seguidores, enquanto Tyler aparecia com 2,3 milhões. Mas com a campanha, em menos de 24 horas a marca foi batida e ele superou o antigo colega. Ao atingir 3,6 milhões de seguidores, o ator agradeceu o gesto do público em uma live.