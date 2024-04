Shakira anuncia "Última", nova música sobre seu término com Piqué

A cantora Shakira compartilhou que, pela última vez, compôs uma música sobre sua separação com o jogador de futebol Gerard Piqué . Em álbum que lançará nesta sexta-feira, 22, “Las Mujeres Ya no Lloran”, a cantora menciona que a faixa chamada “Última” foi um desabafo necessário sobre o término com o esportista.

"Quando eu a toquei para o diretor de marketing, ele começou a chorar. Eu nunca vi um homem chorar no meu estúdio. Já vi muitas mulheres chorarem, mas não homens", comenta a cantora.



A canção “Última” finaliza a trajetória de composições sobre o fim do relacionamento dos dois famosos, que iniciou com a faixa "Music Sessions Vol. 53", canção que a cantora lançou ao lado de Bizarrap no início do processo de término com o jogador Piqué contendo menções claras sobre o fim do relacionamento e o caso do jogador com a Clara Chia.