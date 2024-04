Wanessa apaga vídeo em que assume racismo e pede desculpas a Davi

Wanessa Camargo, que foi expulsa do BBB 24 e publicou vídeo no seu Instagram pedindo desculpas por comportamentos considerados racistas, apagou o conteúdo de suas redes sociais nesta madrugada de terça-feira, 6. No X (antigo Twitter) ela se expressou afirmando que é um “bode expiatório ”.

Confira vídeo que foi apagado do perfil oficial de Wanessa Camargo:

A Wanessa Camargo apagou o vídeo das redes sociais dela onde pede desculpas ao Davi e confessa ter feito racismo estrutural com ele.

HAHAHAHA Não aguentou 1 mês de personagem igual dentro da casa!#BBB24 pic.twitter.com/uQk2KxofQ3 — Jotta’’ (@IamJottaa) March 26, 2024

No vídeo apagado, a cantora dona do hit “Shine It On” pedia desculpas ao participante Davi e sua família. “Eu devo sim um pedido de desculpas ao Davi e, consequentemente, à sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas. Me desculpem do fundo do meu coração”, dizia Wanessa.

Ao ser acusada de racismo, ela também destacava: “Eu quero aprender, conhecer, me tornar antirracista, e assim contribuir para uma sociedade muito mais justa, consciente e igualitária para todos nós”.