BBB 24: Beatriz discute com Pitel e Giovanna e toma mais uma punição

A vendedora discutiu com Giovanna e Pitel sobre o Sincerão. Sister ainda tomou punição após infringir uma das regras do programa. Saiba o que aconteceu

Além da briga entre Davi e Bin Laden , Beatriz também discutiu com sisters do BBB 24. Pitel escolheu colocar Beatriz na sua mira durante o Sincerão, e as duas discutiram.

Em seguida, Bia cita que o grupo Gnomo já escolheu votar em Bin Laden mesmo sendo aliados e dispara: “vocês são interesseiros e querem somar votos e aí fica com falsidade”.

Pitel tenta manter a calma durante a discussão e diz que as atitudes da sister na casa não parecem naturais: “Para mim, o que você faz é graça”.

Então, Beatriz se irrita e rebate: “A minha vida pessoal é graça? Não julgue o que você não sabe. Fale do meu jogo”.

BBB 24: Beatriz toma punição após briga com Giovanna

Além de ter trocado ofensas com Pitel, Bia se voltou contra Giovanna e chamou a sister de “planta”. “Você é a própria árvore”, dispara a vendedora. Giovanna rebate dizendo: “E você é quem? Verde desse jeito”.

Beatriz continua afirmando que Giovanna é uma “planta que o Gnomo rega” e a nutricionista rebate com xingamento.

Durante discussão com Giovanna, Bia se dirige ao chuveiro da área externa. A sister estava suja de tinta verde após a dinâmica do Sincerão e entra na água. No mesmo instante, Lucas lê um aviso no telão: “Beatriz punição gravíssima. 500 estalecas”.