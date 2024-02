Bruna Marquezine usa vestido de grife italiana; confira o valor

Durante sua passagem pela Semana de Moda de Milão, na itália, a atriz Bruna Marquezine gerou uma polêmica na internet com o preço do seu vestido

A brasileira de 28 anos de idade utilizou as suas redes sociais para compartilhar o look milionário e a sua passagem pelo evento, que ocorreu entre os dias 20 e 26 deste mês.

Recentemente, a atriz Bruna Marquezine abalou as redes sociais após aparecer na Semana de Moda de Milão, na Itália, com um vestido da grife Bottega Veneta .

Bruna Marquezine usa vestido milionário em Semana de Moda

Na internet, os fãs da artista ficaram chocados com preço do vestido. O modelo utilizado por Bruna pode ser adquirido no site da marca italiana pelo valor de 10.500 dólares (aproximadamente R$ 52,4 mil).

Além da polêmica que envolve o preço da peça, internautas se dividem entre adorar e odiar o vestido. Entre os conteúdos publicado pela atriz em seu Instagram, estão vídeos da Semana de Moda, fotos de "close" e carícias em cachorrinhos.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui