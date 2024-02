Alok compra cachorro robô e confunde internautas: ‘Agora somos 6’

O DJ Alok surpreendeu os fãs em publicação na segunda-feira, 26, ao afirmar que agora sua família teria seis membros. A sexta adição? Um cachorro robô para ser usado em seus novos shows.

Na gravação, o artista aparece ao lado da esposa, Romana Novais, e os dois filhos, Ravi e Raika, além do pet da família, Apollo. Em seguida, as crianças do casal aparecem imitando os movimentos do robô, com uma música eletrônica ao fundo.

“Sim, é de verdade. Como ele deveria se chamar?”, brinca Alok na legenda de sua postagem do Instagram.