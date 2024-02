Novela Renascer: que horas começa hoje (14/02), resumo e onde assistir

Renascer: que horas começa hoje (14/02) e horário



A novela Renascer é exibida na TV aberta pela Rede Globo. Hoje, quarta-feira, 14 de fevereiro (14/02) a transmissão começa às 21 horas e 20 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional.



Para assistir à telenovela online, o usuário deve acessar o streaming Globoplay. Após realizar o cadastro na plataforma, os usuários podem ver a programação ao vivo sem custo algum, ou seja, de forma gratuita.



Renascer: resumo do 21º capítulo de hoje



Por se sentir culpado pela morte de Maria Santa, João Pedro comunica ao pai que abre mão de sua parte na herança. José Inocêncio diz aos filhos que não faz questão da presença deles no casamento.

João Pedro prefere ficar com as terras que eram de Belarmino, e decide se mudar de vez para a fazenda para morar com Morena, Deocleciano e Zinha. Mariana comenta com Inácia que prevê ser respeitada por todos depois de seu casamento. José Inocêncio conta a Buba como fincou o facão aos pés do Jequitibá. Morena aconselha João Pedro a esquecer Mariana. Venâncio tenta convencer Buba a não comentar sobre sua vida pessoal. José Inocêncio surpreende Buba em sua biblioteca.

(Com informações do Gshow)