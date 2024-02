Novela Renascer: que horas começa hoje (12/02), resumo e onde assistir

Renascer aborda a história de José Inocêncio, um homem sem posses e sozinho no mundo, que finca seu destino aos pés de um jequitibá.

A Rede Globo exibe hoje, segunda-feira, 12 de fevereiro (12/02), o 19º capítulo da novela Renascer. A trama, criada por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, é um remake do folhetim de 1993.

Renascer: que horas começa hoje (12/02) e horário



A novela Renascer é exibida na TV aberta pela Rede Globo. Hoje, segunda-feira, 12 de fevereiro (12/02) a transmissão começa às 21 horas e 20 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional.



Para assistir à telenovela online, o usuário deve acessar o streaming Globoplay. Após realizar o cadastro na plataforma, os usuários podem ver a programação ao vivo sem custo algum, ou seja, de forma gratuita.



Renascer: resumo do 19º capítulo de hoje



Buba se afasta de Venâncio. Inácia diz a Mariana que o destino da jovem vai lhe cobrar um preço alto por abrir mão de João Pedro. José Inocêncio avisa a Mariana que convocará os filhos para comunicar que agora eles são um casal. Venâncio conta a Buba que terminou com Eliana. Buba se oferece para ir com José Venâncio à fazenda do pai.

Zé Bento pede a Kika que finja que ele é seu cliente perante José Inocêncio. José Inocêncio discute com João Pedro sobre a política de preço do cacau. Buba e José Venâncio entram de mãos dadas na fazenda de José Inocêncio.

(Com informações do Gshow)