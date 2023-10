Cearense de 102 anos viraliza ao realizar o sonho de conhecer Luciano Huck

Um vídeo que circula nas plataformas digitais mostra o momento em que dona Raimunda, que atualmente mora na cidade de Oiapoque, no Amapá, encontra com o global

Uma cearense de 102 anos viralizou nas redes sociais após realizar o sonho de conhecer o apresentador Luciano Huck. Um vídeo que começou a circular nas plataformas digitais nesta semana mostra o momento em que Dona Raimunda, que atualmente mora na cidade de Oiapoque, no Amapá, encontra com o global.

Na legenda do vídeo, o profissional relatou como chegou até a idosa e falou sobre a interação que tiveram. "Conversando com alguns moradores, perguntei se tinha alguém lá que eu precisava conhecer. E foi essa doce senhora que me apresentaram: a dona Raimunda, de 102 anos. Cheia de vida, sorrisos e tiradas engraçadas, ela me mostrou a casa, falou da vida e me contou que tinha visto o Luciano Hulk gravando por lá, que sonhava em conhecê-lo. Claro que a gente promoveu esse encontro, né?", disse.

Na mesma gravação, o homem pede para tirar fotos de Dona Raimunda e conta que tem uma surpresa para ela. Logo em seguida Luciano Huck chega e os dois se encontram.

Entre abraços carinhosos, a mulher centenária aproveita para dar conselhos ao apresentador do "Domingão com Huck", que escuta tudo com atenção. "Tem que olhar no caminho que tu vai andando, que esse é que teu caminho", chega a dizer ela, que escuta como retorno do apresentador um "amém".