Angélica defende descriminalização do aborto: "A mulher deve decidir"

A apresentadora Angélica afirmou que é a favor de que as mulheres “tenham escolha sobre seu corpo e possam decidir” se querem realizar ou não um aborto . A declaração foi dada durante a participação da artista no programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira, 11.

Angélica participava do Roda Viva para divulgar seu novo programa da Rede Globo, 50 e tantos, onde se propõe a discutir temas como feminismo e etarismo.

Luciano Huck e Presidência

No Roda Viva, Angélica ainda comentou sobre a possível candidatura do marido, Luciano Huck, nas eleições de 2018 e de 2022, e sobre seria sua atuação em um eventual papel como primeira-dama do Brasil. Ela descreveu o esposo como “um ser político” e disse que se as candidaturas acabaram não se consolidando, não foi por influência dela.

“É uma responsabilidade muito grande, conversamos muito. Mas se ele tivesse que ir eu jamais, nunca falaria não ou ‘as crianças não querem’. Mas acredito que a decisão foi muito correta”, disse.

Sobre a atual primeira-dama, Rosângela (Janja) Lula da Silva, a entrevistada comentou que apesar das críticas que recebe, enxerga a atuação ao lado de Lula como positiva. “Acho legal ter uma pessoa participativa, seja da forma que for. Uma mulher que tá ali cuidando do presidente, dando uma opinião. Independente do partido, é positivo”, comentou.

Votação no STF

No último mês de outubro, o assunto do aborto foi discutido mais amplamente devido ao voto favorável da então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber. A ação era um requerimento do Psol e pedia a descriminalização do procedimento nas primeiras 12 semanas da gestação.