Britney Spears pede desculpas a Justin Timberlake e elogia música

Usando a conta no Instagram — que a cantora havia desativado no início do mês — ela escreveu: “Quero pedir desculpas por algumas coisas que escrevi em meu livro , se ofendi alguém que eu realmente me importo , sinto muito”.

“Foi uma surpresa, mas para mim, não foi uma tragédia. Eu amava tanto Justin. Eu esperava que tivéssemos uma família um dia, isso só aconteceria muito antes do que eu tinha previsto. Mas Justin definitivamente não estava feliz. Ele disse que nós não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens”, dizia o trecho do livro.

A repercussão, entretanto, foi negativa para a imagem do cantor, que tinha na mídia como a parte do relacionamento que teve o coração partido quando eles terminaram, em 2002. Shows de Timberlake foram cancelados após as declarações da autobiografia.

Brtiney elogia nova música do ex-namorado

Além de pedir desculpas, Britney também elogiou o novo single do cantor. “Também queria dizer que estou apaixonada pela música nova do Justin Timberlake ‘Selfish’. É tão boa”, afirmou.

O comentário da cantora surpreendeu os fãs. O fandom da artista, no dia da estreia da música, se mobilizaram para uma canção da cantora, com o mesmo nome e lançada 12 anos atrás, ficasse na no topo do charts do iTunes barrando a dele.

