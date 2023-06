Cachorro ouve coração do bebê na barriga de sua tutora e se emociona; veja vídeo

Mino, um cachorro da raça American Bully de apenas um ano, se emocionou ao ouvir o coração da filha de sua tutora que está grávida. Um vídeo que registra o momento de amor entre a família viralizou nas redes sociais no Brasil durante esta semana e encantou internautas diante da alegria do cachorro ao escutar os batimentos cardíacos de sua irmãzinha. Veja abaixo

O tutor do animal e pai da bebê que está a caminho, Massi, usou um estetoscópio Instrumento utilizado por diversos profissionais da saúde para amplificar sons corporais de humanos ou animais e facilitar a ausculta de órgãos como coração e pulmão para fazer com que Mino conseguisse ouvir melhor o coração do bebê e filmou o momento. Na gravação é possível ver o cachorro atento ao ouvir os batimentos da pequena Sophie e fazendo carinhos na barriga da mãe.

Com cheiros e uma alegria que não coube apenas no abanar do rabo, ele emocionou os pais da menina e milhões de internautas.

No registro é possível quando Massi está auscultando os batimentos da filha e decide colocar o estetoscópio nas orelhas de Mino. O cão ouve atentamente os sons da barriga, aguarda o tutor retirar o aparelho para distribuir "lambeijos" na barriga da mãe. Emocionado, Massi, afirma: “É sua irmãzinha”.

O caso começou a repercutir no Brasil após publicação do vídeo no Instagram dos tutores do animal. "Essa foto deveria dar a volta ao mundo e ser publicada em todos os lugares", comentou um internauta.

A publicação reúne comentários em inglês, espanhol, português e italiano, refletindo um viral internacional do registro.



Confira vídeo do cachorro se emocionando ao ouvir coração da filha de sua tutora ainda no útero materno:

Cão emociona internautas com reação ao ouvir batimentos cardíacos da filha de sua tutora

O vídeo original do caso foi compartilhado pelo tutor de Mino no Tiktok no dia 6 de junho e já ultrapassou a marca de 54,4 milhões de visualizações. Já no Instagram, o vídeo de Mino com a irmã humana, publicado um dia depois está com a marca de 6,6 milhões de visualizações.

A reação do pet emocionou seguidores e usuários das redes sociais. “Os cães têm poderes que os humanos nem imaginam”, disse um dos seguidores. “Essa é a coisa mais doce e emocionante que vi hoje. Isto fez o meu dia”, comentou outro usuário.

Em outro momento, a violência contra os animais foi colocada em questão nos comentários dos vídeos: “Que amor, meu Deus. Ainda existem pessoas que maltratam os nossos amigos de quatro patas, eles têm mais sentimentos que muitos que se dizem humanos”.

Pet Influencer: cão que emocionou a internet ao ouvir coração de bebê no útero de sua tutora é sucesso nas redes sociais

Mino é a estrela de um perfil feito pelo tutor (@massi_e_mino), e possui uma rotina próxima do casal, acompanhando o casamento, anúncio da gravidez, revelação de sexo, nome e o dia a dia da família.

Os vídeos do cãozinho fazem sucesso nas redes sociais com uma abordagem bem-humorada de situações cotidianas. O carisma do animal é tamanho que inúmeros seguidores se tornaram verdadeiros fãs que chegam a pedir por novos vídeos de Mino.

O vídeo de interação entre Mino e Sophie fez crescer o número de seguidores do perfil, chegando a dois milhões no Tiktok e mais de 350 mil no Instagram.



