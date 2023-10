Cantor de 'Caneta Azul' nega noivado e insinua que mulher queria bens

O cantor Manoel Gomes , dono do hit “Canela Azul”, desmentiu o noivado com a dentista Maria Reis. Após declaração da suposta noiva em suas redes sociais, Manoel disse que o namoro ou noivado não existiriam e que Maria só o questionava sobre seus bens e contas bancárias .

“Ela chegou com muita pergunta, me perguntando o que eu tinha de bens, quem mexia nas minhas redes sociais, nas minhas contas bancárias. Eu disse que era eu. No quarto dia depois que ela chegou, ela queria saber de tudo da minha vida, do que eu tinha. Ela pediu para eu comprar uma aliança de namoro, eu comprei uma pra mim e uma pra ela. Mas não era de noivado", disse ele.

Após o pronunciamento, a cirurgiã-dentista apareceu em seus stories abalada e afirmou que Manoel a usou como estratégia de marketing.

“Gente, eu simplesmente não tenho condições de falar agora. Um cara que me jogou na mídia como noiva, ligou pra minha mãe, minhas amigas, todo mundo, está me fazendo passar de palhaça, interesseira, farsa, marketing. Eu preciso tomar remédio, eu estou sozinha. Minha família está longe, no Jalapão, moro sozinha em Palmas. Não tenho estrutura psicológica pra falar com vocês agora”, afirmou.

Relembre a trajetória do relacionamento de Manoel Gomes com Maria Reis:

O relacionamento foi anunciado no dia 25 de setembro através de publicação nas redes sociais da dentista. Na foto acompanhado do cantor, Maria se declarou: “Tudo no tempo de Deus. Não deixe de ser feliz pelo julgamento e críticas dos outros. A vida é agora! Vamos ser felizes e cada um cuidar dos seus sentimentos”.

Logo após a publicação, Manoel compartilhou um vídeo em suas redes sociais se referindo a Maria: “O amor no Brasil tudo ‘se’ acabando e o meu começando”, comentou Manoel, fazendo referência ao grande número de términos e separações de famosos brasileiros desde o início do mês passado.