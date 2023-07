Manoel Gomes, do hit "Caneta Azul", acusa ex-empresários de desviarem mais de R$ 7 milhões

Manoel Gomes, autor do hit "Caneta Azul", acusa que teve ao menos R$ 7 milhões desviados de suas contas bancárias. Segundo os atuais representantes do cantor maranhense, os valores foram retirados pelos ex-empresários de Manoel: Joab Castro e seu filho, Leonardo Santana. A informação foi confirmada em entrevista ao Portal UOL.

“Eu estava trabalhando muito e não tinha retorno financeiro. Eu não estava feliz, vimos que não estava certo. [...] Eu me senti enganado”, afirmou o cantor. Sobre o relacionamento com os ex-colegas, Manoel Gomes afirma que confia na justiça e que cortou contato: “Ele ainda me mandou mensagens, mas eu não respondi mais”.

No início de junho deste ano, Manoel já havia registrado um boletim de ocorrência por estelionato no 96º Distrito Policial, na Zona Sul de São Paulo. Mas o valor apontado no suposto desvio era de R$ 1 milhão.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou à época que "o caso é investigado por meio de inquérito policial. Diligências seguem para esclarecer todas as circunstâncias relativas aos fatos. Detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial".

Manoel Gomes diz que pensou em desistir da carreira

Mesmo durante o relacionamento comercial, o artista afirmou não estar satisfeito. "Eu tinha vontade de sair fora (sic). Não tinha como continuar. A pessoa estava me maltratando todos os dias. [...] Nossa relação era muito triste, eu era muito mal recebido. Tudo isso nos afastava [...] Interesse deles era só financeiro".

Apesar do alto valor apontado por Lineu Júnior e Manoel Dias, seus atuais representantes, o ‘Caneta Azul’ ressalta que não passou dificuldades financeiras em decorrência do suposto furto.

O que dizem os ex-empresários

O ex-empresário, Joab Castro, nega as acusações e diz que trabalhou para que Manoel Gomes fosse conhecido. “Deixei ele com milhões de seguidores nas redes sociais e conhecido no mundo inteiro. Quando milhares riam dele e nunca acreditaram, eu consegui ajudar com auxílio de Deus e de pessoas do bem”, afirmou.

Leonardo Santana, que também está sendo acusado pelos atuais empresários, afirma que “pessoas mal-intencionadas” convenceram Manoel do suposto desvio e diz ter documentos que comprovam o contrário: “Nunca houve roubo nenhum".

