Manoel Gomes gasta R$ 70 mil em procedimentos estéticos

O cantor Manoel Gomes, conhecido pelo hit da internet “Caneta Azul”, realizou procedimentos estéticos na face avaliados em R$ 70 mil.

"Gostei muito do resultado, agora me sinto mais jovem. Estou mais confiante para cantar e me apresentar pelo Brasil”, afirmou o artista no Story do Instagram.

De acordo com publicações compartilhadas pelos profissionais que trabalharam com Manoel Gomes, o artista colocou cerca de 20 lentes nos dentes, que totalizaram R$ 65 mil.

Além dos ajustes no sorriso, o músico também realizou harmonização facial, aplicando botox e preenchimento de olheiras que somaram R$ 5 mil.

Manoel Gomes divulgou os resultados nas redes sociais e recebeu diversos elogios de seus seguidores. “Arrasou muito, ficou lindão!”, comentou um. “Manoel Gomes feliz é um Brasil feliz”, brincou outra. “Ficou presença demais, hein”, afirmou um terceiro.



