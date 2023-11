Marcelo Sangalo se segura em corrente de navio e Ivete reage

Depois de publicar uma foto na qual se segura em uma corrente de navio, Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo, observou sua mãe reagir à situação nos comentários da postagem. "Favor entrar em contato com a mãe”, brincou a cantora. Além de Ivete, outros usuários compartilharam como estavam impressionados com a ação do de Marcelo.

“Essa coragem eu não tenho”, disse um perfil. Outra conta entrou na brincadeira: “Deixe Ivete ver isso”. A artista também comentou: “Belíssimo”. Ela ainda foi acompanhada de personalidades como Claudia Leitte e Regina Casé, que deixaram suas impressões sobre as fotos. “Muito lindo” e “Que foto linda! Que cara lindo!” foram os comentários, respectivamente.