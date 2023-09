Marcelo Sangalo publica nova foto e Ivete comenta: ‘Seu bonito’

Marcelo Sangalo atualizou seu feed no Instagram após pouco mais de um mês da última publicação. Vestindo roupas pretas e encostado ao lado de uma piscina, o filho de Ivete Sangalo compartilhou a foto nesta quinta-feira, 21.

Esta é a terceira publicação do primogênito da cantora baiana desde que criou uma conta no Instagram. Com apenas 14 anos de idade, Marcelo Sangalo possui uma legião de fãs que deixaram elogios no comentário da publicação.

“Lindooo!’, escreveu uma seguidora. “Menino! Para de crescer”, comentou com risos um outro seguidor. Além do público que acompanha a família Sangalo Cady, Ivete também deixou elogios na postagem do filho: “Seu bonito”.