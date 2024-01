Anitta é anunciada como musa do Camarote Nº1 do Carnaval carioca

Cantora e empresária será uma das principais atrações da 33ª edição do Camarote Nº1

O anúncio foi feito nessa terça, 9, e o evento acontece nos dias 11, 12 e 17 de fevereiro no Rio de Janeiro.

A cantora Anitta será musa do tradicional Camarote N°1 da Marquês de Sapucaí em sua 33ª edição. A escolha da artista para ocupar essa posição partiu da iniciativa dos organizadores do evento em homenagear a cultura brasileira, levada pela artista a patamares internacionais.

“O Carnaval de 2024 terá um gostinho ainda mais especial, pois além de prestigiar a maior festa popular e cultural brasileira, farei isso como musa do N°1. É uma honra ocupar a posição, e não vejo a hora de me jogar no samba”, declarou Anitta.

A cantora já se apresentou no camarote e agora retorna ao local como uma das principais convidadas do evento, sendo ainda, um dos nomes mais aguardados da noite.

Além de Anitta: camarote Nº1 do Carnaval carioca

Além da girl from Rio, o Camarote Nº1 terá apresentações de L7nnon ,Felipe Amorim, Nattan,Xande de Pilares, João Gomes, Orochi, Vintage Culture e Dudu Nobre, que comanda a roda de samba nos três dias de evento.