Diogo Defante: quem é o repórter de Casimiro que está no Catar

Quem tem acompanhando o canal do streamer Casimiro com certeza conhece o humorista Diogo Defante, que tem se destacado na internet com suas brincadeiras no Catar como o "repórter doidão" na cobertura da Copa do Mundo de 2022.

O youtuber tem apostado em várias pegadinhas durante os seus dias no Catar, o que vem cativando um público assíduo dos seus vídeos carregados de humor como convidado para o CazeTV.

Em sua estadia pela cobertura dos jogos, Defante já se envolveu em situações complicadas, principalmente por quebrar várias regras impostas pelo país sede do mundial.

"Diogo Defante com certeza será preso se for ao Qatar"



*O Defante no Qatar:* pic.twitter.com/VrIf84TsMT — Heitor Rodrigues | RUMO AO HEXA (@H_rodrigues97) November 23, 2022

Quem é Diogo Defante, o humorista por trás do repórter doidão



Diogo Defante, de 34 anos de idade, é natural do Rio de Janeiro, e ficou conhecido após viralizar em 2012 no seu canal do Youtube chamado "Kaozada", onde soma mais de 1,5 milhão de inscritos e mais de 146 milhões de visualizações.

O quadro "repórter doidão" já fazia sucesso em suas redes pelo teor humorístico com entrevistas de forma divertida e inusitada.

O personagem fez tanto sucesso que o número de seguidores nas redes de Defante cresceu, chegando a alcançar 1,9 milhão de seguidores no Instagram, tornando os vídeos do "repórter doidão" alguns dos mais assistidos da internet.

Por conta da repercussão o streamer e youtuber Casimiro convidou o humorista para que trouxesse o quadro para o seu canal durante a cobertura da Copa do Mundo do Catar, o que já gerou vários memes nas redes sociais.

Diogo Defante e as loucuras na cobertura da Copa do Mundo 2022



Em 19 dias de cobertura desde que a Copa do Mundo começou, Defante já protagonizou várias situações que lhe poderiam render maus bocados no país que é cheio de regras.

Entre vestir seu tradicional short jeans ousado para fazer suas coberturas e dançar com mulheres, Diogo já fumou narguilé, filmou pessoas sem autorização e tomou cerveja. Vale lembrar que tudo isso é proibido no Catar.

Um dos episódios mais recentes foi a briga com um canguru de plástico, o que fez com que os seguranças o enquadrasse.

“light problem” defante zoando argentino é minha religião KKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/93B5FnqOT7 — Chorumelas de Papai (@chorumelaspapai) December 1, 2022

