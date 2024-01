‘Valeu, Natalina’: Família de adolescente processa Diogo Defante por danos morais

A família do adolescente que aparece no vídeo sendo entrevistado por Defante pede indenização e o fim da veiculação do vídeo; entenda

O bordão “valeu, natalina!”, viralizado pelo humorista Diogo Defante durante uma entrevista em 2019, tomou conta das redes sociais na última semana nas comemorações de fim de ano. O que muitos não sabem é que a frase se tornou motivo de um processo judicial contra o humorista.



Em junho deste ano, a coluna do jornalista Ancelmo Gois, do O Globo, revelou que a família do adolescente que aparece no vídeo sendo entrevistado por Defante pede indenização por direitos de imagem e acusa o humorista de utilizar o trecho da entrevista para “fins comerciais”. A família pede, ainda, o fim da veiculação do vídeo.

No processo, que corre na Justiça do estado do Rio de Janeiro, a mãe do adolescente pede também que Diogo repasse parte do dinheiro arrecadado pelo vídeo. O humorista ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso.