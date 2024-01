Anitta fala sobre público no Brasil: ‘Há muito julgamento’

Com série de shows no Brasil, Anitta afirma que os fãs brasileiros são mais "intensos e calorosos"

Prestes a dar início a série de shows do “ Ensaios da Anitta ”, a cantora carioca comentou sobre a sua carreira internacional e a recepção dos fãs fora do Brasil.

“Eu queria muito conquistar isso, mas não sabia como, então fui fazendo o que me dava prazer. (...) Fico feliz e honrada, porque muitas vezes fora do país sou tratada de uma maneira um pouco mais especial do que no Brasil, onde há muito julgamento”.

Anitta diz que fãs brasileiros são mais 'intensos'

Com “Bellakeo”, seu mais recente lançamento, alcançando o topo das paradas dos streamings musicais, a artista aproveitou para listar as divergências entre o público do Brasil e do exterior, reforçando a “intensidade” dos fãs brasileiros.

“O Brasil não tem igual, é o país mais caloroso que existe! No exterior a galera é mais fria, às vezes até tenho a impressão de que não estão gostando do show. É diferente, eles não reagem tanto, são mais de ficar olhando apenas. Aqui nós somos intensos, curtimos, nos entregamos, pulamos, dançamos”, diz.



