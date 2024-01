Nattan recebe orações em casa após anúncio de pausa na carreira Crédito: Reprodução/Instagram

Com carreira em pausa desde o dia 1º de janeiro, o sobralense Nattan recebeu amigos e familiares em casa nesta segunda-feira, 9, que rezaram por sua saúde. O jovem de 23 anos foi diagnosticado com um edema nas cordas vocais e infecção pela bactéria H. Pylori. Em vídeo publicado no Instagram do artista, Nattan mostrou uma reunião em sua casa com pessoas rezando para ele. Na legenda da publicação, citou uma passagem bíblica e disse: "Que noite de benção". O amigo e cantor João Gomes comentou: "Melhoras a você, meu guerreiro… Ele te trará de volta com muito mais força". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Outros famosos também prestaram solidariedade e desejaram boa recuperação a Nattan, entre eles, Taty Girl, Pabllo Vittar, Latino e David Brasil.

Confira o registro da oração Entenda por que Nattan pausou a carreira Há mais três meses, Nattanzinho, como também é conhecido, realiza um tratamento para uma infecção causada por H. Pylori — bactéria - e os fortes antibióticos utilizados na medicação do artista geraram um grande refluxo. A informação inicial foi divulgada em nota pelo artista. “Os remédios para amenizar esse refluxo não puderam ser administrados durante o tratamento da H. Pylori. Com isso, as suas cordas vocais foram prejudicadas e apareceu um edema”, explicou o comunicado. Isso gerou um quadro de rouquidão e afonia — perda da voz — “em casos de grande esforço por longo tempo”. No vídeo, Nattan explica que mesmo com tratamento e acompanhamento de uma fonoaudióloga, chegava a perder a voz antes ou durante os shows. Um caso foi o de Recife. O cearense iria se apresentar no Réveillon da capital pernambucana, mas precisou cancelar o show devido à falta de voz. “A noite, estava tentando de todo jeito. Tomei medicamento, tomei injeção para tentar ficar melhor. Mas não tinha voz nenhuma”, contou. No dia seguinte, data da apresentação no Ano Novo do Rio de Janeiro, o cantor também ainda não tinha voz. Ela retornou apenas na parte da tarde, por volta das 15 horas. “Na terceira música do show, minha voz já deu uma diminuída”, relembrou o que aconteceu durante a performance na cidade carioca. “Consegui, graças a Deus, fazer uma hora de show no Rio de Janeiro. Quando pisei para fora do palco, minha voz ficou totalmente rouca”, continuou.

Play