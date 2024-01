Anitta quer conhecer a Praia dos Crush em Fortaleza: 'É babado'

A cantora que apresenta o "Ensaios da Anitta" em janeiro de 2024 na capital, revelou o desejo de conhecer a praia em uma publicação no X (antigo Twitter), nesta quinta,7

A Girl from Rio fez um questionamento em sua rede social para saber em qual cidade do País o público estava animado para receber seu bloco "Ensaios da Anitta" e Fortaleza foi citada por um fã.

A cantora Anitta expressou nesta quinta-feira, 7, em seu perfil no X (antigo Twitter),o desejo em conhecer a Praia dos Crush, no litoral da capital cearense.

“Amiga se você for pros crushes pode ter certeza que vai ficar por lá mesmo”, “Não mãe, lá tá horrível para tomar banho”, “Vamo dar um pulo da ponte do poço da draga mulher!!! É babado”, foram algumas das respostas dos fãs da artista na publicação.

Praia dos Crush: ponto turístico em Fortaleza

Desde o dia 23 de outubro o local estava inapropriado para banho após grande quantidade de água de esgoto e de lixo invadir a faixa de areia. A situação levou banhistas e comerciantes a reclamarem do mau cheiro.

De acordo com informações do boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) deste o dia 27 de novembro, até o último domingo, 3, a Praia dos Crush já voltou a estar próprio para banho.

Show de Anitta em Fortaleza

O show da cantora em Fortaleza acontece no dia 14 de janeiro, a partir das 17 horas, no Marina Park, localizado no bairro Moura Brasil.

Com o tema "Carnaval", os Ensaios da Anitta de 2024 também vão circular em outras 10 capitais. Dentre elas estão Salvador, Florianópolis, Recife e Rio de Janeiro.