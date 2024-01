Cristiano Ronaldo faz Réveillon com Luan Santana em Portugal

Além de Cristiano Ronaldo, sua mãe Dolores também é grande fã do cantor Luan Santana Crédito: Reprodução/ Instagram

Cristiano Ronaldo foi o jogador que mais balançou as redes em 2023. Para comemorar o fim do excelente ano do craque e o aniversário de sua mãe, Dolores dos Santos Aveiro, o camisa sete do Al-Nassr e da seleção de Portugal convidou o cantor Luan Santana para se apresentar em uma festa privada. O convite foi feito pelo próprio jogador e confirmado pela assessoria de imprensa do sertanejo para a revista GQ Brasil. "O Cristiano me mandou uma mensagem e fez o convite. Era para ser uma surpresa para a mãe dele, Dolores Aveiro, mas a imprensa portuguesa começou a repercutir. Tenho certeza de que vai ser uma noite linda, ao lado de pessoas especiais", disse o artista em nota. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

O cantor já havia declarado ser grande fã do jogador em diversas ocasiões. Os dois se encontraram em 2019, quando Cristiano ainda atuava pela Juventus-ITA. Um ano depois, o cantor sertanejo recebeu um kit de presente do jogador e expressou toda sua alegria nas redes sociais. "Galera, não estou conseguindo segurar a emoção porque recebi um presente que vocês não acreditam. Pra mim, é o maior ídolo do mundo. Um dos caras que mais admiro, um dos caras mais talentosos do mundo", encerrou Luan Santana, reafirmando sua grande admiração pelo português. Rafa Kalimann consegue recuperar conta em rede social após ataque hacker; VEJA 2023: ano de conquistas para Cristiano Ronaldo e Luan Santana O ano que está se encerrando foi de grandes conquistas para o jogador e, da mesma forma, para o cantor. Com a chegada de Cristiano no Al-Nassr, o jogador conquistou a Copa dos Campeões Árabes, além de ser o artilheiro do mundo em 2023, com 54 gols. Já Luan Santana lançou a continuação do seu projeto "Luan City". Na versão 2.0, conseguiu emplacar hits como "Meio Termo", que conta com mais de 130 milhões de plays no Spotify. Nattanzinho cancela show no Réveillon do Recife por questões de saúde; CONFIRA