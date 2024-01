Cristiano Ronaldo é o atleta mais pesquisado dos últimos 25 anos, aponta Google

O atacante Cristiano Ronaldo, de 38 anos, foi apontado pelo Google como o atleta mais pesquisado dos últimos 25 anos na plataforma. A informação foi divulgada pelo blog português da empresa, que colocou o jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, entre as grandes personalidades do país.

Por estar comemorando 25 anos de existência em 2023, o Google pretende divulgar uma retrospectiva que possa ir além do ano atual, abordando também o quarto de século em questão.