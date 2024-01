MC Daniel desabafa e diz que vai passar o Ano Novo solteiro: "Desisti"

Após negar os boatos de um caso com Yasmin Brunet, MC Daniel não se diz abalado com a vida de solteiro e diz que vai focar no trabalho e curtir a vida. No seu Instagram, o cantor abriu seu coração sobre a vida amorosa atualmente.

“Eu acho que eu prefiro ser cupido com as pessoas, ajudar as pessoas. Eu mesmo... Estou inamorável, imbeijável. Por um momento, eu desisti do amor. Agora é trampar e curtir a vida", desabafou em um vídeo em seus stories nesta sexta-feira, 29.

Mc Daniel quer começar um relacionamento em 2024

Ainda no vídeo, o funkeiro contou preferir estar em um relacionamento fechado e que vai seguir o conselho do seu avô e namorar novamente em 2024.