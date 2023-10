Neymar: entenda a lesão que deverá por fim na temporada do craque

CBF confirma ruptura de ligamento cruzado anterior de joelho de Neymar Crédito: Pablo Porciuncula/ AFP

Na derrota para o Uruguai por 2x0 pelas Eliminatórias da Copa de 2026, o Brasil teve uma grande perda não só no placar. Após o primeiro gol, no final do primeiro tempo, Neymar se lesionou e precisou deixar o gramado de maca e chorando. Foi constatada uma ruptura do ligamento cruzado e da cartilagem do seu joelho. Ao deixar o estádio, Neymar estava com a perna imobilizada por uma proteção azul e amparado por muletas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O atacante tinha acabado de completar cinco jogos pela sua atual equipe, o Al-Hilal. O craque brasileiro marcou apenas um gol e deu três assistências.

Dinizismo com problemas na Seleção após derrota para o Uruguai; CONFIRA Neymar: entenda a lesão

A contusão ainda no primeiro tempo assustou por conta da reação de Neymar, que saiu de maca chorando. Foi constatada uma Com a confirmação da ruptura do ligamento cruzado e da cartilagem do seu joelho, seu tempo de recuperação irá girar entre 6 meses até 1 ano. Perdendo basicamente toda a temporada 23/24 e voltando no início da Copa América (caso seja a recuperação mais rápida) ou só no início da temporada saudita em outubro de 24 (caso seja uma lesão mais tardia). Vale salientar que o jogador não tem data para a realização da sua cirurgia, algo que poderá influir na agilidade de seu retorno. Confira as sete seleções que já estão classificadas para a Eurocopa de 2024; VEJA

Neymar: CBF e Al-Hilal postam declaração sobre a contusão O departamento médico da CBF, em acordo com seu time, emitiu um comunicado em que esclarece que o estado do joelho de Neymar é grave e terá que passar por uma cirurgia. “O atacante Neymar Jr. da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante o jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026“, confirmou o estado da lesão. Segundo apuração da ESPN, o departamento médico da CBF está trabalhando com a projeção de que o craque possa retornar aos gramados em oito meses.

Na reportagem, afirmaram que a CBF conta com o jogador somente para a próxima edição da Copa América, em 2024, nos Estados Unidos. O torneio será iniciado no dia 20 de junho, caso o tempo de oito meses seja concretizado, o jogador retornará às vésperas do início do campeonato. Seu atual clube, o Al-Hilal, também postou uma nota sobre o craque. “Os exames médicos realizados por Neymar confirmaram a lesão do Ligamento Cruzado Anterior e ruptura do menisco do joelho. Ele será submetido a uma cirurgia e depois a um programa de tratamento que será determinado posteriormente”, encerrou a postagem desejando um bom retorno.