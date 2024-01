Fernanda Paes Leme deixa podcast que dividia com Giovanna Ewbank

Encerrando a parceria no programa, Fernanda Paes Leme anunciou que deixará o podcast que divide com Giovanna Ewbank devido à gravidez

Fernanda Paes Leme anunciou nesta terça-feira, 26, sua saída da bancada do "Quem Pode, Pod", podcast que apresentava ao lado de Giovanna Ewbank. A gravidez da primeira filha Pilar foi o que motivou o fim da parceria no programa divulgado no YouTube.

A apresentadora ressaltou que a decisão “não era fácil”, destacando a importância que o podcast teve em sua vida profissional e pessoal. “O 'Quem Pode, Pod' foi um lugar para aprender muito,e evoluir, me divertir, conhecer e redescobrir pessoas especiais”, celebrou.

