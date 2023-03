Eliana comenta boatos de troca do SBT pela Globo: 'Loucura, né?'

Em entrevista nesta terça-feira, 7, Eliana comenta boatos sobre saída do SBT e relembra primeiros anos de carreira

Diante dos rumores de que poderia trocar o SBT pela Globo, Eliana Michaelichen se pronunciou novamente. Nesta terça-feira, 7, a apresentadora definiu a situação como uma “loucura”, em entrevista a Flávio Ricco e Dani Bavoso em O Programa de Todos os Programas.

Contratada pelo SBT há mais de uma década, Eliana se mostra realizada e agradecida pela emissora. “ Loucura, né? SBT, muito obrigado, amo vocês”, completou.

Na entrevista, ela destaca seu talento e revela desafios diante de um “monopólio masculino” com o Tudo É Possível (2005-2012), já que Fausto Silva e Gugu Liberato (1959-2019) concentravam a atenção do público.

"As pessoas não imaginavam que uma apresentadora infantil poderia fazer uma transição para um público adulto, falar com as mulheres. E aos domingos, um dia que era predominantemente apresentado por homens, por muitos e muitos anos”, pontuou.

Em dezembro de 2022, a apresentadora também negou os boatos ao ter seu nome mencionado pela Globo para um novo projeto. "Como profissional, é claro que eu me senti lisonjeada em ter o meu nome citado assim", afirmou ela.

Na época, a equipe da comunicadora também reforçou: "A apresentadora não teve qualquer contato com outra emissora para além de sua breve participação no documentário 'Um Brinde à Vida', da plataforma de streaming Globoplay", informou a equipe de Eliana.

